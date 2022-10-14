Иностранные делегаты ВФМС побывали на малой родине Чайковского

Делегаты фестиваля также с интересом изучали особенности игры на национальных русских и удмуртских музыкальных инструментах и попробовали на них сыграть

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 40 иностранных делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), представляющие 26 стран мира, побывали в понедельник на малой родине композитора Петра Чайковского в Удмуртии, а также посетили Ижевский автозавод. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

"Сегодня в рамках региональной программы ВФМС делегация посетила мемориально-архитектурный комплекс "Музей-усадьба П. И. Чайковского" в городе Воткинске. Их вниманию была представлена программа выступления юных дарований, исполнивших композиции великого композитора", - сообщили в пресс-службе.

Делегаты фестиваля также с интересом изучали особенности игры на национальных русских и удмуртских музыкальных инструментах и попробовали на них сыграть. После поездки в Воткинск участники региональной программы посетили Ижевский автомобильный завод, совершив экскурсию в заводской музей и на конвейер, где выпускают автомобили Lada Vesta.

Делегация прибыла в Удмуртию в субботу вечером. В воскресенье гости познакомились со знаменитыми бабушками из удмуртского села Бураново, завоевавшими серебро на конкурсе "Евровидение-2012" в Баку. Делегаты ознакомились с историей возникновения творческого коллектива и посетили местный музей и храм, ради строительства которого бабушки из Бураново покорили своими песнями весь мир.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые дни фестиваля посещают 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.