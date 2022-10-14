О фестивале

Особенностью шоу станет то, что на сцену выйдут сами участники фестиваля, а не приглашенные звезды

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Фестиваль современной музыки пройдет во вторник на главной сцене ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Об этом сообщил креативный продюсер ВФМС-2017 Илья Бачурин.

"Фестиваль современной музыки - одно из главных музыкальных событий Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Мы собрали артистов со всех континентов, из разных стран. Они будут представлять не только разные страны, но и стили. Это будет яркое, очень эмоциональное действо", - сказал ТАСС Бачурин.

Особенностью шоу станет то, что на сцену выйдут сами участники фестиваля. "Мы понимаем, что именно молодые сегодня задают вектор развития музыки, и многие из артистов, которые выступят, - это участники фестиваля, а не приглашенные специально звезды", - подчеркнул креативный продюсер фестиваля.

На "Медалс плазе" выступят восемь артистов, каждый из которых представляет определенный регион планеты. Так, Северную Америку представит певица российского происхождения Polina, Южную Америку - Диана Фуэнтес из Кубы. От Австралии на сцену выйдет молодой певец и композитор Faydee, от Африки - PHY из Кении. За Азию споет русско-корейская группа Baikal, а от Европы приехала британская драм-н-бейс группа Kosheen.

Последним номером станет выступление представителя страны - хозяйки фестиваля, что доверено группе Bosaya. "Мы с огромным энтузиазмом представим Россию в Сочи. Конечно, всегда интересно выступать на одной сцене с западными артистами, у нас уже был такой замечательный опыт в Америке, Германии, Эстонии и других странах. Подобные фестивали всегда дают большой импульс для развития мировой музыкальной культуры", - отметила солистка коллектива Галина Босая.

В этот же вечер на площадке главного медиацентра перед участниками фестиваля выступит российская группа Pompeya. В рамках Международного молодежного кинофорума режиссер Владимир Хотиненко проведет творческую встречу, а его коллега Федор Бондарчук представит свою ленту "Притяжение".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.