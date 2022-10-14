Студенты из разных стран обсудят способы привлечения иностранцев в российские вузы

На мероприятии также будет презентован проект "Индекс экспорта образовательных услуг и экспортной активности российского вуза. Ключевые цели и задачи"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Стратегическая сессия "Экспорт образовательных услуг. Проблемы и решения" пройдет во вторник на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Представители разных государств в ее рамках обсудят существующие барьеры для получения высшего образования в России и попытаются найти пути их преодоления, а также обменяются опытом в этой сфере.

На мероприятии будет также презентован проект Минобрнауки и Российского экспортного центра (РЭЦ) "Индекс экспорта образовательных услуг и экспортной активности российского вуза. Ключевые цели и задачи". В сессии примут участие замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович, региональный директор организации "Американские советы по международному образованию" Картер Джонсон, ректоры и проректоры ведущих российских вузов.

Мероприятие будет разделено на две части: "мозговой штурм" с участием студентов из разных стран мира, где участники будут обсуждать существующие барьеры для обучения иностранных студентов в российских вузах, изучать успешные примеры стран по привлечению иностранных студентов, искать способы повышения привлекательности российских вузов и раскрытия потенциала высшего образования в России. Вторая часть пройдет в формате ток-шоу, где будет презентован "Индекс экспорта образовательных услуг и экспортной активности российского вуза", представлены итоги обсуждений в ходе первой части сессии и успешные кейсы российских вузов.

"Глобальная цель - стать академической Меккой для студентов не только из ближнего зарубежья, но и выходить активно на другие рынки. Мы будем представлять основные подходы к определению индекса востребованности вузов, и РЭЦ будет выступать независимым органом, который будет оценивать, насколько деятельность вузов связана с международным продвижением, насколько она востребована и успешна", - рассказал ТАСС директор по стратегическому развитию РЭЦ Борис Ярышевский.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками мероприятий станут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.