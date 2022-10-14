На ВФМС участники фестиваля смогут поговорить о "Творчестве в условиях современности" и о свободе и ответственности в культуре с французским писателем Фредериком Бегбедером

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) во вторник обсудят вопросы экономики с главой МЭР Максимом Орешкиным, побеседуют о выборах с главой ЦИК Эллой Памфиловой, поучаствуют в дискуссии на тему фейковых новостей с официальным представителем МИД Марией Захаровой, а также послушают лекции о влиянии русской культуры на мировой дизайн.

Ранее организаторы сообщали, что каждый день фестиваля будет посвящен определенному континенту и тематике, в частности, понедельник стал днем Америки. Вторник же, как рассказали ТАСС в пресс-службе ВФМС, будет посвящен Африке.

Одновременно с этим большое внимание на фестивале будет уделено вопросам и проблемам волонтерской деятельности в разных странах, обсуждение которых пройдет в рамках дискуссии "Волонтерство - актуальный тренд развитых государств" при участии директора по коммуникациям Программы добровольцев ООН Дженнифер Стаппер и президента международной молодежной некоммерческой организации AIESEC Абделрахмана Аймана.

Взрослые темы

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сказал на заседании руководителей государственных информагентств СНГ, что в число тем дискуссионной программы ВФМС вошли вопросы от робототехники и криптовалют до социальной политики, медицины и экономики. Одним из центральных событий вторника, как указано в официальной программе фестиваля, станет "Недетский разговор об экономике" Орешкина со студентами.

Обсудить особенности проведения выборов в России, а также проблемы "глобального управления в современной международной политической реальности" участники ВФМС смогут на встрече с Памфиловой.

Как заявила в понедельник помощница генерального секретаря ООН Сихан Султаноглу, достижение Целей устойчивого развития мира, которые были приняты Генассамблеей ООН в 2015 году, ляжет на плечи молодежи. В этой связи поговорить с молодыми людьми о формировании многополярного мира, равно как и о потенциале для реформирования самой ООН, на фестиваль приедет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также примет участие в обсуждении проблем влияния СМИ в современных международных отношениях в рамках панельной дискуссии по теме "Фейковые новости как угроза цифровой дипломатии".

Культурный код

Культурная программа вторника будет касаться вопросов "культурного кода в дизайне". В разговоре с современными российскими модельерами такими, как Кирилл Овчинников, Владимир Пирожков, Игорь Чапурин и Леся Парамонова участники смогут обсудить влияние русской культуры на мировой дизайн.

Поговорить о "Творчестве в условиях современности" и о свободе и ответственности в культуре российские и иностранные студенты смогут с французским прозаиком, публицистом и литературным критиком Фредериком Бегбедером.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.