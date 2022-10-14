Реализацию международных программ по обмену преподавателями уже обсуждали на уровне губернатора города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), продолжившие в понедельник знакомство с Петербургом, хотят учить русский язык и перенимать опыт взаимодействия с властью. Об этом ТАСС в понедельник рассказала пресс-секретарь Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Татьяна Лебедева.

"Парламентарий из Германии на круглом столе с участием председателя комитета по архитектуре Петербурга сказал, что германская молодежь хочет изучать русский язык, но изучать его негде, разве что в частных школах. Между тем Гамбург является городом-побратимом Петербурга", - рассказала Лебедева.

По ее словам, реализацию международных программ по обмену преподавателями уже обсуждали на уровне губернатора города.

Она добавила, что у некоторых участников на родине есть собственные проекты масс-медиа - молодежные и вузовские СМИ. По ее словам, делегаты ВФМС хотят перенять опыт взаимодействия петербургских СМИ с органами власти.

Прогулка по стадиону

По словам Лебедевой, в понедельник участники региональной программы ВФМС побывали на стадионе "Санкт-Петербург Арена" и прошлись по новому Яхтенному мосту под традиционным петербургским дождем."Стадион им очень понравился. У некоторых ребят с собой была национальная символика любимых команд, и они с удовольствием фотографировались", - уточнила Лебедева.