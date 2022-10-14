Прогулка по стадиону

Реализацию международных программ по обмену преподавателями уже обсуждали на уровне губернатора города
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), продолжившие в понедельник знакомство с Петербургом, хотят учить русский язык и перенимать опыт взаимодействия с властью. Об этом ТАСС в понедельник рассказала пресс-секретарь Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Татьяна Лебедева.
"Парламентарий из Германии на круглом столе с участием председателя комитета по архитектуре Петербурга сказал, что германская молодежь хочет изучать русский язык, но изучать его негде, разве что в частных школах. Между тем Гамбург является городом-побратимом Петербурга", - рассказала Лебедева.
По ее словам, реализацию международных программ по обмену преподавателями уже обсуждали на уровне губернатора города.
Она добавила, что у некоторых участников на родине есть собственные проекты масс-медиа - молодежные и вузовские СМИ. По ее словам, делегаты ВФМС хотят перенять опыт взаимодействия петербургских СМИ с органами власти.
По словам Лебедевой, в понедельник участники региональной программы ВФМС побывали на стадионе "Санкт-Петербург Арена" и прошлись по новому Яхтенному мосту под традиционным петербургским дождем."Стадион им очень понравился. У некоторых ребят с собой была национальная символика любимых команд, и они с удовольствием фотографировались", - уточнила Лебедева.
"Меня очень впечатлил стадион - это, наверное, самое масштабное, самое современное сооружение. Я в первый раз приехал в Петербург - это особенный город, здесь такие дружелюбные, улыбчивые лица. Я бывал раньше в Курске и Москве, но в Петербурге - впервые и обязательно приеду вновь. Погода ничего, нормальная, но в Молдавии, конечно, немножечко теплей", - рассказал ТАСС молдавский участник Сергей Гамма.
В воскресенье участники ВФМС побывали в Эрмитаже и стали гостями Межпарламентской Ассамблеи СНГ, штаб-квартира которой находится в Таврическом дворце, а также посетили кампус Санкт-Петербургского Государственного университета.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся в воскресенье и продлится до 22 октября 2017 года. Основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. В фестивале принимают участие более 20 тыс. человек из более чем 60 стран: представители общественных организаций, преподаватели, политики. Россию на этом мероприятии представляют около 7,5 тыс. участников.
Ранее фестиваль проходил в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. Крупнейшим за всю историю движения стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран.