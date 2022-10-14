По словам первого заместителя руководителя администрации президента, фестиваль молодежи и студентов - это пространство для молодежи всего мира

СОЧИ, 17 октября. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) является площадкой, на которой будущие руководители смогут научиться слышать и понимать друг друга. Такое мнение высказал вечером в понедельник первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета ВФМС Сергей Кириенко.

"Важно то, что через 15-20 лет, может, через 25, эти ребята будут принимать решения в своих странах. Может быть, не каждый, но среди них точно будущие руководители, будущая элита своих стран", - сказал Кириенко.

По его словам, важно, чтобы участники сохранили понимание того, что "человек с другим цветом кожи, другой национальности, другой судьбы, другого благосостояния и другого образования на самом деле такой же и может испытывать такие же чувства, такие же эмоции, и общего [у людей] гораздо больше, чем различий, и это понимание - самое главное".

Вместе с тем он отметил, что фестиваль - это пространство для молодежи всего мира. "Но молодежь разная, кого-то интересует экономика, кого-то культура, кого-то спорт, а кого-то политика, и кто-то в политике готов придерживаться умеренных взглядов, а кто-то достаточно радикальных, и они все здесь, и у них есть пространство для общения и пространство для взаимодействия", - сказал Кириенко.

Переполненные аудитории

Говоря о программе фестиваля, Кириенко отметил, что не согласен со стереотипом, согласно которому молодежи нужны только развлечения. "У нас сейчас главная проблема - как людей попробовать вытолкнуть с учебы, чтобы они развлекались, потому что у нас в полтора, в два раза больше людей в главном медиацентре, переполнены все аудитории", - сказал Кириенко.

"То есть, на самом деле, все разговоры о том, что молодежи нужны развлечения, а не нужны серьезные разговоры - это все брехня, судя потому, как набиваются аудитории на серьезных лекторов, на серьезные дискуссии", - добавил он.

По его словам, каждый участник может выбрать ключевые для себя темы. "Для кого-то мастер-класс Игоря Бутмана был самым главным событием, а для кого балет в "Ледовом кубе" - самое главное, а для кого-то - выступления мастеров боевых искусств, а для кого-то - блестящее выступление Сергея Лаврова", - отметил он.

При этом Кириенко подчеркнул, что на ВФМС российская молодежь сможет не только перенять зарубежный опыт, но "и много чем поделиться". Вместе с тем он признал, что некоторые из предложений, озвученных в ходе форума, могут пригодиться президенту РФ при "принятии тех или иных решений".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.