О фестивале

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил, что сейчас подано 16 тыс. заявок на получение гектаров
СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Хабаровский край на Всемирном фестивале студентов и молодежи в Сочи предоставил его гостям и участникам возможность ознакомиться с процедурой получения "дальневосточного гектара" на территории региона. Об этом на фестивале сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
"Мы не планировали, что кто-то прямо здесь, на фестивале, оформит получение "гектара" в крае, но информацию правильную на нашем пункте он получит. Вот на это мы рассчитывали, мы каждую площадку используем, чтобы продвигать "гектар". У нас сейчас 16 тыс. заявок подано на получение гектаров, около 8 тыс. договоров о безвозмездном пользовании заключено", - рассказал Шпорт в кулуарах фестиваля.
Он отметил, что в числе получателей "дальневосточных гектаров" очень много молодых людей, особенно в возрасте 30-35 лет. "Многие ребята в возрасте 30-35 лет берут "гектары" и берут с удовольствием. Развивать их планируют в разных направлениях: это и пчеловодство, кто-то кроликов разводить собирается, кто-то дом строить, кто-то сельским хозяйством намерен заняться", - объяснил губернатор Хабаровского края.
"Помоложе ребята тоже есть. Они планируют туризм развивать. Поставить на гектарах туристические домики и на Хехцир маршрутами туристов водить, чтобы нашими знаменитыми красотами любоваться", - добавил он. По словам главы региона, география заявок - это 50 регионов России, среди заявителей больше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга (10 и более заявок), есть и жители Сочи и Крыма.
Шпорт добавил, что в крае в ближайшее время появится один новый населенный пункт под селом Кругликово, в его границы планируется включить 208 земельных участков. Второй населенный пункт близ села Свечино образовываться не будет, потому что эта территория подвержена подтоплениям. "Людям, которые взяли там земельные участки, нужно помочь. Мы предложили им объединиться и образовать садоводческое общество. Мы построим дорогу к их участкам", - добавил губернатор.
"Идет заселение, люди начинают работать на участках. Наша задача - вот в этих компактных координатах размещения участков дороги помочь построить, линии электропередач протянуть", - сказал Шпорт.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.