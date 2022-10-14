О фестивале

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил, что сейчас подано 16 тыс. заявок на получение гектаров

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Хабаровский край на Всемирном фестивале студентов и молодежи в Сочи предоставил его гостям и участникам возможность ознакомиться с процедурой получения "дальневосточного гектара" на территории региона. Об этом на фестивале сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Мы не планировали, что кто-то прямо здесь, на фестивале, оформит получение "гектара" в крае, но информацию правильную на нашем пункте он получит. Вот на это мы рассчитывали, мы каждую площадку используем, чтобы продвигать "гектар". У нас сейчас 16 тыс. заявок подано на получение гектаров, около 8 тыс. договоров о безвозмездном пользовании заключено", - рассказал Шпорт в кулуарах фестиваля.

Он отметил, что в числе получателей "дальневосточных гектаров" очень много молодых людей, особенно в возрасте 30-35 лет. "Многие ребята в возрасте 30-35 лет берут "гектары" и берут с удовольствием. Развивать их планируют в разных направлениях: это и пчеловодство, кто-то кроликов разводить собирается, кто-то дом строить, кто-то сельским хозяйством намерен заняться", - объяснил губернатор Хабаровского края.

"Помоложе ребята тоже есть. Они планируют туризм развивать. Поставить на гектарах туристические домики и на Хехцир маршрутами туристов водить, чтобы нашими знаменитыми красотами любоваться", - добавил он. По словам главы региона, география заявок - это 50 регионов России, среди заявителей больше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга (10 и более заявок), есть и жители Сочи и Крыма.