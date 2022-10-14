О фестивале

Губернатор края Вячеслав Шпорт сообщил, что в 2018 году решения в этой сфере будут приниматься, исходя из соображений пользы для жителей

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края официально разрешили осенний лов тихоокеанских лососей в Амуре для коренных малочисленных народов, несмотря на общий запрет на него. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Мы ввели полный запрет на вылов лососевых, эта мера вынужденная. Не ожидали, что так мало рыбы придет на нерест. Но коренным малочисленным народам Амура и Севера официально продлили сроки вылова лосося. Это их традиционная пища, и никто не вправе их остановить", - сказал Шпорт в беседе с корреспондентом ТАСС на фестивале.

Он добавил, что причина неудачного для рыбаков осеннего лова лосося, который идет на нерест, - в крупномасштабном наводнении 2013 года на Амуре. "Нереста тогда не было, все лунки с икрой посмывало. А рыба через четыре года возвращается в Амур, поэтому сейчас пришла только та рыба, которую на заводах выращивали", - объяснил он.

Глава региона отметил, что, несмотря на это, регион обеспечен лососем. "Мы не в критической зоне, в пределах разумного мы поймали. И даже не остановили проект "Доступная рыба" в торговых сетях из-за малого улова", - сказал Шпорт.

Губернатор добавил, что в следующем году власти региона будут принимать решения в этой сфере, исходя из соображений пользы для жителей края и опираясь на научные данные. "Ни с наукой, ни с природой шутить нельзя. И на будущее примем решение, которое пойдет на пользу жителям края. Определим, как, каким способом ловить и в каких объемах", - отметил Шпорт.

Промысел осенней кеты на Амуре в Хабаровском крае был закрыт в промышленных целях и целях традиционного рыболовства с 22 сентября. От крупнейшего за столетие наводнения на Амуре в 2013 году пострадали Хабаровский край, Амурская и Еврейская автономная области. Уровень Амура у Хабаровска превысил на пике наводнения отметку в 8 м, в том время как вся гидрозащита была рассчитана на шестиметровый максимум.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.