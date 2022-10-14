Вячеслав Шпорт при этом отказался от прямого ответа на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на новый срок в 2018 году

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт хочет завершить начатые в регионе проекты и увидеть их результаты. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС о возможности выдвижения на новый срок в 2018 году.

"Мы [губернаторы] работаем так, чтобы жителям края в глаза не стыдно было смотреть. Стараюсь, чтобы видны были результаты твоей деятельности, как и всем, хочется закончить начатые проекты и увидеть, что получилось", - сказал Шпорт в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов. При этом он отказался от прямого ответа на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на новый срок в 2018 году.

Глава региона добавил, что не привык часто менять места работы. "У меня всего три работы было. По первой, которой я отдал 30 лет жизни, я авиационный инженер. Понадобились мои опыт и навыки в политике - я пришел в край. Понадобятся в другом месте - пойду на другое место", - отметил он.

"Губернаторство - не графский титул, по наследству не передается", - сказал глава региона.

Шпорт был назначен исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в апреле 2009 года указом президента РФ, в мае того же года Законодательной думой Хабаровского края наделен полномочиями главы региона. 8 сентября 2013 года был избран губернатором на региональных выборах, в 2018 году истекает срок его полномочий.

Шпорт - уроженец Комсомольска-на-Амуре, родился 16 июня 1954 года.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.