Фильмы участников Фестиваля молодежи показывают в кинотеатрах Сочи

В рамках фестиваля проходит международный молодежный кинофорум, главным событием которого станет вручение премии Transform Nation Film Awards

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Жители Сочи получили возможность познакомиться с творчеством молодых режиссеров из разных стран, принимающих участие в культурном блоке Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Показы будут проходить в трех городских кинотеатрах до 20 октября, сообщила во вторник пресс-служба города.

Международный молодежный кинофорум проходит в рамках культурной программы студенческого фестиваля. Главным его событием станет вручение кинопремии Transform Nation Film Awards.

"На кинофоруме представлены самые яркие ленты молодых режиссёров, отмеченные международными конкурсами. Фильмы были отобраны именитыми российскими и зарубежными кинокритиками и киноведами, главным критерием является возраст режиссёров - не старше 35 лет", - отметили в мэрии Сочи.

Зрителями первых сеансов, которые прошли накануне, уже стали более 200 человек. В кинотеатре "Родина" зрители посмотрели нигерийский фильм "Зеленый, белый, зеленый". В "Юбилейном" была представлена израильская картина "Вавилонские мечтатели" Романа Шулунова. Во вторник посетителям покажут картину "Волк и овца" режиссера из Франции Садата Шарбану и работу молодого британского кинематографиста Майка Дэя "Острова и киты".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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