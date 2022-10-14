Ущерб от переувлажнения почвы в Чувашии составил порядка 300 млн рублей

Глава республики сообщил, что введенный в конце июля режим ЧС в регионе пока сохраняется

СОЧИ, 17 октября. Сельхозпроизводители Чувашии дополнительно потратили порядка 300 млн рублей из-за переувлажнения почвы в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС во вторник в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов глава региона Михаил Игнатьев.

"Мы оценили ущерб, у нас прямые затраты составили около 300 млн рублей. Влажное, прохладное лето давало соответствующие риски сельхозтоваропроизводителям, но по факту, по качеству урожая мы не потеряли. Но были на низинах увлажненные поля, где наши хозяйства даже выкопать картофель не могли, так как он не соответствует тем требованиям, которые должны быть на потребительском рынке", - сказал Игнатьев.

Глава Чувашии добавил, что режим ЧС, введенный в республике из-за переувлажнения почвы в конце июля, пока сохраняется. "Сейчас мы убираем морковь, подсолнечник на корню, кукурузу на зерно. Когда все уберем, все те решения, которые были приняты, отменяются", - уточнил он.

Игнатьев отметил, что "те выпадающие доходы, которые появились у всех товаропроизводителей", необходимо возместить. "Все 100% мы сельхозтоваропроизводителям не можем возмещать, потому что они через процедуру страхования должны свои риски минимизировать. Органы власти выплатят определенную часть этих убытков, в федеральные органы власти мы с заявкой на возмещение ущерба также обратились", - сказал он.

По данным филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Чувашии, от ливней, сильного ветра и града летом в республике были повреждены посевы. На низинных участках и площадях с высоким залеганием грунтовых вод был зафиксирован застой воды, что серьезно затруднило проведение уборочных работ. На всех культурах наблюдалось массовое развитие тли, особенно на зернобобовых, овощах, многолетних травах.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Минсельхоза Чувашии, ориентировочные потери урожая зерновых и зернобобовых культур в республике могут составить 20-25 тыс. тонн, картофеля - 30-35 тыс. тонн.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.