<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KX9ZXT" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов
14-22 октября
Москва / Сочи
О форуме
Все материалы
Фотобанк
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}
Превью
Итоги
Фотогалерея
Видео
Прямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
17 октября, 10:40
Дневник
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День четвертый. Онлайн
поделиться
Автообновление
Во вторник участники ВФМС обсуждают темы фейковых новостей, экономики и выборов
Загрузить обновления
({{newList.length}})
{{item.date | date:'HH:mm'}}
Загрузить еще
Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов Дневник
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Россия
Читать далее
Орешкин уверен, что человек является ключевой ценностью будущей конкурентной экономики
17 октября, 12:08
На стенде КЧР на фестивале молодежи проходят уроки по золотому шитью и 3D-путешествия
17 октября, 11:55
Единый день голосования может быть перенесен
17 октября, 11:37
Финансовый центр в свободном порту Владивосток будет работать со странами АТР
17 октября, 11:36
Захарова рассказала, как искать объективные СМИ "бабушкиным методом"
17 октября, 11:03
Памфилова пригласила участников ВФМС на выборы президента РФ в качестве наблюдателей
17 октября, 10:59
Вторая очередь ДВФУ будет направлена на развитие международного сотрудничества
17 октября, 10:51
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.