Вторая очередь ДВФУ будет направлена на развитие международного сотрудничества

Планируется развитие сотрудничества с Южной Кореей, Японией и Китаем в научной и образовательной сферах

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Вторая очередь Дальневосточного федерального университета на острове Русский, которая будет реализована по поручению президента РФ, будет направлена на развитие международного сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Правительство РФ в июне утвердило разработанную Минвостокразвития России концепцию развития острова Русский. "В самой концепции принципиально зафиксирована эта задача - вторая очередь ДВФУ, причем именно в контексте того, что нам необходимо развивать международное сотрудничество на Дальнем Востоке, на острове Русский. Это сотрудничество касается научной сферы, образовательной сферы. Правительство РФ выразило свою позицию, что мы готовы в орбите того кампуса, который сегодня создан, такого содержательного образовательного ядра, которое уже есть в рамках ДВФУ, развивать такие направления, сотрудничая с Кореей, Японией, Китаем. И, собственно, вторая очередь - это во многом про это", - пояснил министр.

Он добавил, что в проект могут быть привлечены частные инвестиции. "Со своей стороны считаем перспективной ветку, связанную с привлечением частных инвесторов в это строительство", - отметил Галушка.

Президент РФ поручил проработать вопрос строительства объектов второй очереди развития ДВФУ и формирования международного научно-образовательного и технологического кластера, а также университетского городка мирового уровня до 1 декабря 2017 года, следует из материалов на сайте Кремля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.