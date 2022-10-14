XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 10:59
Памфилова пригласила участников ВФМС на выборы президента РФ в качестве наблюдателей

Глава ЦИК отметила, что Центризбирком приветствует все иностранные СМИ, объективно освещающие картину происходящего

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома Элла Памфилова пригласила участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи, приехать на предстоящие выборы президента РФ в 2018 году в качестве международных наблюдателей.

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"На предстоящие президентские выборы мы тоже приглашаем [международных наблюдателей]. Пожалуйста, приезжайте, наблюдайте! Мы постоянно совершенствуем наше избирательное законодательство, хотя оно в основном соответствует международным стандартам. Приглашаем вас - может, кто-то из вас уже может стать потенциально международным наблюдателем, входите в состав ОБСЕ, приезжайте к нам, мы будем только рады", - обратилась она к участникам фестиваля.

Памфилова привела в пример прошлые выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, где, по словам главы ЦИК, "активно работало агентство Reuters. Она отметила, что Центризбирком приветствует все иностранные СМИ и наблюдателей, которые объективно освещают происходящую картину, но не приемлет и будет бороться с теми СМИ, которые лгут

"Но мы били и будем бить по рукам тем, кто лжет", - добавила она.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовПамфилова, Элла АлександровнаРоссия
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