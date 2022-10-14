На выставке также представлены предметы, плетенные из болотного камыша

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Делегация Карачаево-Черкесии (КЧР) представила на выставке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов плетенные по традиционной технологии циновки, изделия из кожи и войлока, а также другие предметы народного промыслов. Гости экспозиции могут научиться вышивать золотом и совершить виртуальное путешествие по республике.

"Я провожу мастер-классы по золотому шитью. Оно получило наибольшее распространение у адыгов - это одна из национальностей, живущих в КЧР; им украшали одежду и предметы быта. Девочек обучали вышиванию буквально с пяти лет - это очень трудоемкое занятие, и дети приучались к сдержанности, трудолюбию, усидчивости. Во взрослой жизни это помогало им соблюдать хабзэ - определенный этикет, который должны соблюдать все члены общества", - сказала ТАСС Белла Гукемухова, преподаватель колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова.

Другое направление, представленное на выставке - традиционные для народов КЧР предметы, плетенные из болотного камыша, рогоза. Из него, в частности, плели циновки, которые сопровождали человека всю жизнь: на них укладывали маленьких детей, так как камыш легко высыхал; позднее человек использовал их как коврики для намаза и для украшения дома; в циновках же хоронили умерших. Также на экспозиции можно увидеть изделия из войлока, кожаные сосуды и керамику.

"У нас, пяти самых субъектообразующих народов Карачаево- Черкесии, сильно пересекаются орнаментальные значения элементов: рогообразные мотивы [развито животноводство], сочетание растительных элементов [характерно использование трехлистника], сочетание геометрических элементов", - пояснила Гукемухова.

Кроме того, с помощью очков виртуальной реальности все желающие могут прямо на площадке фестиваля совершить путешествие на озеро Хурла-Кель в Карачаево-Черкесии. Ученые считают, что ему более 20 тыс. лет.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.