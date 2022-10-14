Предложения по созданию центра подготовят до 1 марта 2018 года

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Региональный финансовый центр, который создадут в свободном порту Владивосток, будет работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил во вторник ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Естественно, с большой "азиатской тройкой": Японией, Южной Кореей и Китаем, с Сингапуром, другими странами [центр будет работать]. У нас нет ограничений по работе с кем бы то ни было по созданию этого регионального финансового центра в свободном порту Владивосток. Поручение такое дано, оно опубликовано на сайте президента РФ", - сказал министр в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

По словам Галушки, предложения по созданию центра будут подготовлены до 1 марта 2018 года.

Галушка также сообщил, что на Дальний Восток привлечено "с помощью таких новых инструментов, как территория опережающего развития, свободный порт Владивосток получит $55 млрд".

Он добавил, что на Дальнем востоке реализуется один из крупнейших проектов - строительство газохимического комплекса в Амурской области. "Тем проектам, которые сегодня стартуют на Дальнем Востоке, необходимо соответствующее финансирование", - сказал министр.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.