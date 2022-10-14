О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 11:37
Единый день голосования может быть перенесен

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что принимаются меры для того, чтобы "избавиться от крепостного избирательного права", чтобы человек мог проголосовать по фактическому месту пребывания

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ обсуждает возможность переноса единого дня голосования, заявила во вторник глава ЦИК России Элла Памфилова участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи.

В настоящее время единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму в третье воскресенье сентября.

"Да, мы сейчас думаем. Рабочая группа по поручению президента создана в Администрации президента, и мы, как ЦИК, там одни из генераторов идей. [Думаем] о том, что да, наверное, надо подумать о другом времени в единый день голосования, потому что многие с детьми на море отдыхают, многие в отпусках, многие на огородах", - сказала Памфилова.

В то же время она отметила, что в настоящий момент принимаются меры для того, чтобы "избавиться от крепостного избирательного права", чтобы человек мог проголосовать по фактическому месту пребывания. "Никто не заставит людей [прийти на избирательные участки], если нет конкуренции, если [у кандидатов] тусклые программы, которые далеки от проблем волнующих людей", - добавила она.

Ранее ряд российский политиков предлагали перенести единый день голосования на другую дату. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением проводить единый день голосования 18 марта, в день возвращения Крыма в Россию. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявлял, что его партия будет также выступать за перенос единых выборов на весну, называв также дату 18 марта. В свою очередь депутаты ЛДПР в феврале внесли в Госдуму законопроект, который предлагает перенести выборы в нижнюю палату парламента с сентября на середину апреля и проводить их по средам.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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