Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что принимаются меры для того, чтобы "избавиться от крепостного избирательного права", чтобы человек мог проголосовать по фактическому месту пребывания

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ обсуждает возможность переноса единого дня голосования, заявила во вторник глава ЦИК России Элла Памфилова участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи.

В настоящее время единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября, а в год выборов в Госдуму в третье воскресенье сентября.

"Да, мы сейчас думаем. Рабочая группа по поручению президента создана в Администрации президента, и мы, как ЦИК, там одни из генераторов идей. [Думаем] о том, что да, наверное, надо подумать о другом времени в единый день голосования, потому что многие с детьми на море отдыхают, многие в отпусках, многие на огородах", - сказала Памфилова.

В то же время она отметила, что в настоящий момент принимаются меры для того, чтобы "избавиться от крепостного избирательного права", чтобы человек мог проголосовать по фактическому месту пребывания. "Никто не заставит людей [прийти на избирательные участки], если нет конкуренции, если [у кандидатов] тусклые программы, которые далеки от проблем волнующих людей", - добавила она.

Ранее ряд российский политиков предлагали перенести единый день голосования на другую дату. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением проводить единый день голосования 18 марта, в день возвращения Крыма в Россию. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявлял, что его партия будет также выступать за перенос единых выборов на весну, называв также дату 18 марта. В свою очередь депутаты ЛДПР в феврале внесли в Госдуму законопроект, который предлагает перенести выборы в нижнюю палату парламента с сентября на середину апреля и проводить их по средам.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.