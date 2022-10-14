Чтобы получить землю, проживающие за рубежом соотечественники должны будут выполнить условия по освоению "гектара" и получить гражданство РФ

"До конца года в соответствии с поручением президента должны быть внесены поправки в законодательство. У нас эти поправки на сегодняшний день уже готовы. Мы будем самым оперативным образом работать, чтобы до конца года эти поправки были внесены", - сказал министр.

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Поправки о распространении действия программы "Дальневосточный гектар" на соотечественников за рубежом могут быть внесены до конца года. Об этом сообщил ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

По его словам, для соотечественников, которые будут участвовать в программе, поставят два условия предоставления земельных участков - их освоение и получение гражданства РФ.

Галушка добавил, что заинтересованность в программе существует. "Мы видим динамику посещения (портала) "НаДальнийВосток.рф", когда существенный достаточно процент заходов на сайт - не из Российской Федерации, из других стран. Причем это и Латинская Америка, и США, и Украина, и страны СНГ. Очень широкая география", - отметил он.

В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил распространить действие программы "Дальневосточный гектар" на соотечественников за рубежом. Он сделал акцент на том, что те, кто приезжает на Дальний Восток из-за границы, приезжает с желанием работать на этой земле, создавать многодетные семьи. По его мнению, таких людей необходимо поддерживать.

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.