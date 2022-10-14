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17 октября, 12:08
Орешкин уверен, что человек является ключевой ценностью будущей конкурентной экономики

Министр экономического развития заявил, что в будущем глобальную конкуренцию выиграют страны, "которые будут делать акцент на повышении мобильности населения"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Страны, которые фокусируются на развитие среды, способствующей развитию людей, будут выигрывать глобальную конкуренцию в будущем, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Главное - это то, что ключевая основа будущей экономики, ключевая ценность - это человек. И с точки зрения экономической и государственной политики те страны, которые в первую очередь будут делать акцент на развитии среды, которая будет способствовать развитию людей, те страны, которые будут делать акцент на повышении мобильности населения - они будут выигрывать глобальную конкуренцию через 10-20-50 лет", - сказал министр.

По словам Орешкина, тренд на усиление роли человека в создании добавленной стоимости в глобальной экономике будет расти, и это один из основных трендов современной экономики.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовОрешкин, Максим СтаниславовичРоссия
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