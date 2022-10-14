О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 12:18
Памфилова: объективность подачи информации в СМИ уступает место красивой картинке

Глава ЦИК заявила о кризисе международного права и напомнила, что много лет занималась защитой прав человека

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, то в современных СМИ объективность подачи информации уступает место красивой картинке, а свобода слова заменяется свободой интерпретации.

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"К сожалению, мы видим, что сильный диктует свою интерпретацию правды, свою монополию на истину в последней инстанции, которая вместе с тем таковой не является. Часто свобода слова - это свобода интерпретации, свобода манипулирования словом", - отметила председатель ЦИК, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

По ее словам, "кризис наблюдается практически во всех международных институтах, [наблюдается] кризис международного права.

Она напомнила, что много лет занималась защитой прав человека, а также была во многих горячих точках "в самые горячие моменты, видела страдания людей, видела, как избирательно эти события освещаются в мире", и как страдания людей вырываются из контекста для определенной подачи.

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"С другой стороны, страшные трагедии просто умалчиваются, в том числе и [трагедии] с Донбасса. Я видела, как никого не интересует, что на самом деле переживают люди, оказавшиеся в пекле. Сейчас важно не то, что на самом деле происходит, а то, как это интерпретируется, достаточно создать красивую картинку, видеоряд, и уже можно не говорить, что где-то заживо нацисты сжигают людей, не надо - вот она картинка. Вот это страшно, что стало важно казаться, а не быть", - возмутилась Памфилова.

"Суть уходит за красивой картинкой, идет война красивых картинок. Многие вопросы международной политики переходят в битву, как это красиво подать. Вот это очень опасная вещь", - предупредила глава ЦИК.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовПамфилова, Элла АлександровнаРоссия
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