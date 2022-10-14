О фестивале

Глава ЦИК заявила о кризисе международного права и напомнила, что много лет занималась защитой прав человека
СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает, то в современных СМИ объективность подачи информации уступает место красивой картинке, а свобода слова заменяется свободой интерпретации.
"К сожалению, мы видим, что сильный диктует свою интерпретацию правды, свою монополию на истину в последней инстанции, которая вместе с тем таковой не является. Часто свобода слова - это свобода интерпретации, свобода манипулирования словом", - отметила председатель ЦИК, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
По ее словам, "кризис наблюдается практически во всех международных институтах, [наблюдается] кризис международного права.
Она напомнила, что много лет занималась защитой прав человека, а также была во многих горячих точках "в самые горячие моменты, видела страдания людей, видела, как избирательно эти события освещаются в мире", и как страдания людей вырываются из контекста для определенной подачи.
"С другой стороны, страшные трагедии просто умалчиваются, в том числе и [трагедии] с Донбасса. Я видела, как никого не интересует, что на самом деле переживают люди, оказавшиеся в пекле. Сейчас важно не то, что на самом деле происходит, а то, как это интерпретируется, достаточно создать красивую картинку, видеоряд, и уже можно не говорить, что где-то заживо нацисты сжигают людей, не надо - вот она картинка. Вот это страшно, что стало важно казаться, а не быть", - возмутилась Памфилова.
"Суть уходит за красивой картинкой, идет война красивых картинок. Многие вопросы международной политики переходят в битву, как это красиво подать. Вот это очень опасная вещь", - предупредила глава ЦИК.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.