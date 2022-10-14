О фестивале

Глава ЦИК заявила о кризисе международного права и напомнила, что много лет занималась защитой прав человека

"К сожалению, мы видим, что сильный диктует свою интерпретацию правды, свою монополию на истину в последней инстанции, которая вместе с тем таковой не является. Часто свобода слова - это свобода интерпретации, свобода манипулирования словом", - отметила председатель ЦИК, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

По ее словам, "кризис наблюдается практически во всех международных институтах, [наблюдается] кризис международного права.

Она напомнила, что много лет занималась защитой прав человека, а также была во многих горячих точках "в самые горячие моменты, видела страдания людей, видела, как избирательно эти события освещаются в мире", и как страдания людей вырываются из контекста для определенной подачи.