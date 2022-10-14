Ибрахим Абазид отметил, что в Сирии приходится восстанавливать все сферы, в том числе и спорт

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Возрождение спорта необходимо для восстановления мирной жизни в Сирии, так как он объединяет людей вне зависимости от их национальности и взглядов, а положительные эмоции от матчей помогают им забыть ужасы войны. Такое мнение ТАСС высказал член исполнительного комитета Олимпийского комитета Сирии Ибрахим Абазид.

"Жизнь в Сирии продолжается, несмотря на то, что война идет семь лет, - рассказал Абазид. - Есть провинции, которые она затронула совсем немного, и они живут обычной жизнью, спорт помогает нормализовать нашу жизнь. После трагедий, психологических травм, которые принесла война, спорт может очень многое вылечить, он объединяет людей в Сирии вне зависимости от того, кто они - христиане, мусульмане, курды или кто-то иной. Я хочу, чтобы моя идея была полезна кому-то, и я надеюсь услышать идеи, которые подойдут для Сирии".

Собеседник отметил, что в Сирии приходится восстанавливать все сферы, в том числе и спорт: уничтожены многие объекты инфраструктуры, значительная часть специалистов уехала из страны или погибла.

В первую очередь возрождаются массовые виды спорта - футбол и баскетбол. "Это те виды спорта, на которые люди приходят смотреть на стадионы - в некоторых городах на матчи по футболу приходят до 30 тысяч человек. А когда приближается матч национальной сборной, то это объединяет всю страну вне зависимости от национальности, религии или политических взглядов", - отметил собеседник.

Вклад в будущее

"Мы думаем о будущем спорта в Сирии и в 2012 году, когда еще ситуация была нестабильна, начали программу "Детская Олимпиада", которую проводим раз в два года. Мы учредили ее, познакомившись с соревнованиями "Дети Азии", которые проводятся в Якутске. В "Детской Олимпиаде" участвуют дети до 15 лет, в программу входят 24 вида спорта. Число участников первой Олимпиады - почти 4 тыс. детей, второй - 3,2 тыс., третьей - около 3,5 тыс.", - рассказал Абазид.

Он пояснил, что самые талантливые спортсмены получают стипендии. "Сейчас у нас очень много лагерей, куда люди бежали, оставив свои дома. Там живет много детей, и для них везут, в том числе из России, спортивный инвентарь, создаются специальные спортивные площадки, тренера занимаются с ребятами по нескольким видам спорта", - добавил собеседник.

Он также сообщил, что к занятиям с детьми привлекается все больше молодых тренеров, сирийские специалисты в области физкультуры и спорта учатся и в вузах страны, и за рубежом - в том числе в России.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.