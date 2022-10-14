XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 13:28
Эксперт: более 80% вклада человека в здоровье находятся за пределами медучреждений

Представитель Московской школы управления "Сколково" отметил, что для здоровья человека необходимы отказ от вредных привычек, рациональное питание и физическая нагрузка

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Проблемы здоровья гораздо больше зависят от самого человека, чем от состояния системы здравоохранения, заявил директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления "Сколково" Юрий Крестинский.

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"Проблема здоровья больше зависит от человека, а не от системы здравоохранения. 80% вклада в здоровье находятся за пределами медицинского учреждения", - сказал он на мастер-классе "Больница будущего: лидерство, превосходство, инновации" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По его словам, здоровый образ жизни (ЗОЖ), включающий отказ от вредных привычек, рациональное питание и физическую нагрузку, вносит основный вклад в здоровье человека. В медицинскую организацию человек обращается, когда здоровье сохранить не удалось. "ЗОЖ и среда обитания определяют жизнь и здоровье нас и наших детей", - добавил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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