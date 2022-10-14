По словам сопредседателя межправкомиссии России и КНДР, в целом реализуемые международные проекты будут продолжены, однако работа над новыми пока начинаться не будет

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Введение санкций против КНДР не повлияет на реализацию железнодорожного проекта "Хасан - Раджин". Об этом в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседатель межправкомиссии России и КНДР Александр Галушка.

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 гг. совместным предприятием РЖД и КНДР. Предполагалось, что третьей стороной в проекте должна была выступить Южная Корея, однако министр ранее сообщал, что Сеул до сих пор согласовывает участие в проекте.

"Хасан - Раджин" реализуется. Предусмотрено, что в режиме санкций он будет продолжать реализовываться. Объем грузовой базы достиг 2 млн тонн, что немало", - отметил министр.

По словам Галушки, в целом реализуемые международные проекты с КНДР будут продолжены, однако работа над новыми пока начинаться не будет. Министр добавил, что в 2014-2015 годах российский бизнес, посетивший КНДР с деловыми миссиями, увидел ряд перспективных ниш для сотрудничества с Северной Кореей, однако в условиях санкций говорить о дальнейших проектах преждевременно.

"Очевидно, что те санкции, которые сейчас действуют, они пресекательны по отношению к тем реальным прагматичным намерениям, которые у российских предпринимателей были. Поэтому очень важно, чтобы ракетно-ядерная проблема корейского полуострова была решена, и мы абсолютно обоснованно понимаем, что в этом случае у нас есть основания для буквально взрывного роста торгово- экономического и инвестиционного сотрудничества", - добавил Галушка.

О проекте

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 гг. совместным предприятием РЖД и КНДР, суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей. Терминал в порту Раджин открылся в июле 2014 года, в 2016 году сообщалось, что в качестве пилотного проекта осуществлялась отправка морским путем российского угля из Раджина в Южную Корею. Как ранее сообщал Галушка, в 2017 году по участку Хасан - Раджин может пройти не менее 2,4 млн тонн грузов, пока это прежде всего уголь.

Пропускная способность участка Хасан - Раджин и терминала составляет 5 млн тонн грузов в год. Из порта грузы направлялись в Южную Корею и Китай. Их получателями через Раджин со стороны Республики Корея выступали компании POSCO, Hyundai Merchant Marine и Korail Corp.

Как сообщил ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре Галушка, возвращение в проект южнокорейских партнеров является важным, ведь они изначально должны были стать участниками проекта, который был задуман как трехсторонний.

Министр также заявлял, что российская сторона - компания РЖД - инвестировала в проект порядка 10 млрд рублей, свои обязательства выполнила и КНДР.