Писатель также отметил, что очень любит русскую литературу

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Французский писатель Фредерик Бегбедер, который принимает участие в сессии о мировой культуре на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), посоветовал участникам поменьше сидеть в соцсетях, общаться вживую и много читать.

"Первый совет - выходите на улицу, не учитесь особенно много... Выходите на улицу, это важнее, чем изучать маркетинг, менеджмент. Когда вы выходите в люди, вы знаете, как с ними поговорить, вам весело, вы научитесь танцевать, соблазнять кого-то, хорошо одеваться и найдете свой собственный стиль. Этому всему вы научитесь, только если выйдете в люди", - сказал Бегбедер.

Второй совет писателя - не сидеть в социальных сетях. "Когда вы не выходите в люди, не ходите в социальные сети, читайте лучше, побольше читайте. Я всю свою молодость провел за чтением книг - комиксов, журналов, различных романов, поэзии, криминального чтива, и, конечно же, классики. Почему? Потому что литература все-таки не так вас оглупляет", - сказал Бегбедер.

О любви к русской литературе

Он добавил, что очень любит русскую литературу. "Если вы россиянин, вам повезло. У вас такая замечательная литература, самая великая в мире", - сказал Бегбедер и посоветовал в 20 лет читать Евгения Онегина, где описываются сильные эмоции и переживания героев из-за любви. Писатель признался, что именно в молодости, примерно до 25 лет, он переживал свои самые глубокие эмоции.

Также он рассказал, что читал большое количество произведений Федора Достоевского и много почерпнул для себя из его книг. "Азартные игры, пьяницы, Санкт-Петербург, проститутки, тюрьма, забота, война, преступление, революция, терроризм. Все есть у Достоевского", - сказал Бегбедер.

Еще он посоветовал студентам читать роман "Обломов" и следовать заповедям его главного героя - ничего не делать, не бояться быть ленивым, лежать в кровати, когда хочется, потому что успеть в день на десять встреч сразу невозможно.

"Итак, три совета: выходите, читайте книги и путешествуйте, это очень важно... И четвертый вам совет дам - не слушайте никаких советов. Вы молоды, вы привлекательны. Не теряйте время, не слушайте советов от какого-то французского старика", - подытожил писатель.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.