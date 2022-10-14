Киберспорт будет представлен на Европейских играх 2019 года в Минске

Соревнования в 11 из 16 видов спорта на Европейских играх в Минске будут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Киберспорт будет представлен в качестве демонстрационного вида на Европейских играх 2019 года в Минске. Об этом на пресс-конференции по теме развития киберспорта на Всемирном фестивале молодежи и студентов заявил вице-президент компании Wargaming Андрей Яранцев.

"Наша компания активно сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, мы договорились, что на Европейских играх 2019 года в Минске киберспорт будет представлен. Пока не в виде официальной дисциплины, но в виде официальной культурной программы. Это показывает, что в киберспорт становится частью спорта и в Европе", - сказал Яранцев.

Европейские игры 2019 года в Минске станут вторыми в истории. Первые прошли в 2015 году в Баку. Соревнования в 11 из 16 видов спорта на Европейских играх в Минске будут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.