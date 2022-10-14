XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 14:02
Член НОК Сирии: около 20 тыс. детей смогут заниматься спортом в стране к концу 2018 года

Спорт начал возрождаться в 11 провинциях Сирии из 14

СОЧИ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Порядка 20 тыс. сирийских детей смогут заниматься спортом в стране к концу 2018 года. Такими ожиданиями с ТАСС поделился член исполкома Олимпийского комитета Сирии Ибрахим Абазид по итогам саммита молодых профессионалов в спорте "Ключевые тенденции в сфере развития мирового спорта: "Массовый спорт и спорт высших достижений" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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"Спорт [в условиях войны] стал лекарством для израненных душ людей, в том числе детей, которые даже не знают, что такое жизнь в мирное время, - сказал Абазид. - Поэтому мы решили, что именно благодаря развитию детского спорта мы сможем возродить в Сирии спорт в целом".

К 2011 году в Сирии было зарегистрировано около 700 тыс. человек, которые занимались спортом. "Из-за войны эта цифра стала меньше минимум в два раза, - рассказал собеседник ТАСС. - Из них детей - около 11 тыс., но мы рассчитываем, что уже к концу 2018 года их станет не менее 20 тыс. С детским спортом куда сложнее, чем со взрослыми, - те решают сами за себя, дети пока нет; решать все проблемы одновременно очень сложно, но мы уделили особое внимание подготовке тренеров, судей, организаторов и самих спортсменов".

Спорт начал возрождаться в 11 провинциях Сирии из 14. "Люди возвращаются в спорт, за последние пять лет мы проделали огромную работу. Но пока еще это не происходит во всех наших провинциях - в трех пока остаются боевики", - отметил Абазид.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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