По словам министра экономического развития, для получения новых знаний и развития искусственный интеллект мог бы использовать вычислительные возможности майнинг-ферм

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин пошутил о том, что если бы существовал искусственный интеллект, желающий поработить мир, то первым его изобретением стал бы биткойн.

"Если позволите про криптовалюты пошутить. Сейчас (первый зампред ЦБ) Ксения Юдаева сказала о том, что стоимость транзакций постепенно возрастает, требуется все больше вычислительных технологий. Шутка в следующем: если бы на самом деле в мире существовал искусственный интеллект, который хотел бы этот мир захватить и поработить, он, на самом деле, первое, что изобрел бы, это как раз биткойн", - сказал министр, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов.

По его словам, количество вычислительных мощностей начинает расти, появляются майнинг-фермы, которые позволяют делать вычисления, а вот такой глобальный искусственный интеллект эти вычислительные возможности мог бы использовать для своей тренировки, получения новых знаний и развития.

"Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности - первый шаг к захвату мира", - пошутил Орешкин.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.