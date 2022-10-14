Система электронных виз заработает во всех регионах Дальнего Востока

Заявление на получение визы заполняется на специализированном сайте МИД за четыре дня до предполагаемой даты въезда

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Система выдачи электронных виз, которая действует для посещения свободного порта Владивосток, заработает для всех регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"В практическом плане (это), прежде всего, означает, что по упрощенному визовому режиму можно будет прилететь не только во Владивосток, а во все столицы регионов Дальнего Востока: и в Хабаровск, и в Благовещенск, и Южно-Сахалинск, и Петропавловск-Камчатский, и в Якутск", - пояснил он.

Галушка отметил, что впервые в России выдавать электронные визы начали 2,5 месяца назад во Владивостоке. Заявление заполняется на специализированном сайте МИД РФ за четыре дня до предполагаемой даты въезда. Никаких других документов для получения электронной визы не требуется. Консульский сбор за ее выдачу не взимается.

"Вот такая возможность должна быть по всему Дальнему Востока. У нас до конца года поручение внести поправки в законодательство, и второй шаг - оборудовать пункты пропуска", - заключил Галушка.

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.