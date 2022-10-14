Директор Информационного центра ООН назвал мир и безопасность одним из краеугольных камней для будущего поколения

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций призывает молодых людей со всего мира объединиться для обеспечения мира и безопасности. Об этом заявил во вторник директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов.

По его словам, на сегодняшний день мир и безопасность являются один из краеугольных камней для будущего человечества. "Хочу привлечь ваше внимание к повестке дня устойчивого развития ООН до 2030 года, объединившей 17 целей, среди которых важнейшее место занимает мир и создание эффективных правовых институтов", - указал он.

"Для нас в ООН принципиально важно создавать условия для того, чтобы молодые люди объединялись именно во имя реализации всех целей устойчивого развития, мы призываем вас к этому", - подчеркнул Кузнецов.

"Главное, чтобы когда молодежь будет объединяться, не забывать о таких насущных потребностях, среди которых продовольственная безопасность, борьба с нищетой и социальным неравенством, - отметил он. - Ведь именно эти проблемы являются триггерами возникновения отчуждения, ненависти и насилия, которые не рождаются сами по себе".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.