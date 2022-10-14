В здании музея расположены киноконцертный зал, библиотека, фондохранилище и семь экспозиционных залов

ОРЕНБУРГ, 17 октября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Сто иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов побывали во вторник на малой родине российского политика Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Оренбургской области, где построен музей бывшего премьера.

"Сегодня музей организовал эксклюзивный показ иностранным делегатам форума, они ознакомились с коллекцией ретро-автомобилей Виктора Степановича, его библиотекой и увидели кабинет премьер-министра", - рассказала ТАСС научный сотрудник Лаборатории музейного проектирования Елена Лебедева.

Музей представляет собой трехэтажное здание с киноконцертным залом и библиотекой, фондохранилищем и семью экспозиционными залами. Общая площадь музея - 12 тыс. кв. м. Делегаты фестиваля также с интересом приняли участие с сельскими школьниками в мастер-классе по созданию "музея села". Иностранцы стали первыми посетителями музея, официальное открытие будет позднее, когда завершится работа над всеми экспозициями.

Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1993-1998), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.

О фестивале

В рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября в Оренбург приехали гости из 54 стран с пяти континентов. Самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. В парке Перовского в центре Оренбурга участники выложили фестивальную ромашку из окрашенных камней. Цветок с пятью лепестками разных цветов символизирует пять континентов, представители которых съехались на фестиваль.

В Сочи делегаты отправятся вечером 17 октябпя.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездок в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.