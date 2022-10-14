По словам министра экономического развития, стоимость актива, "который может принести деньги квалифицированным инвесторам", не должна сильно колебаться

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сравнил инвестиции в биткойн с казино, ответив при этом, что в случае с криптовалютой рисков больше. Такое мнение он высказал, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов.

"Что касается биткойна: если вы посмотрите, как колеблется стоимость этого актива - это десятки процентов вверх, десятки - вниз. Нормальный актив, который может принести деньги квалифицированным инвесторам, не должен обладать такими характеристиками, так как это хуже, чем казино", - заявил министр.

По словам Орешкина, инвестор, который не умеет управлять рисками, не должен иметь возможности инвестировать в инструменты с такой волатильностью. "Это в 99,9% случаев приводит к потерям", - заключил он.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.