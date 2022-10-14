Специалисты подчеркивают важность эмоционального контакта при воспитании детей

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Новое поколение детей, растущее в условиях массовой цифровизации, требует тотального изменения подходов в педагогике и обучении их навыками цифрового общения. При этом далеко не всем детям стоит одинаковое количество времени проводить в интернете, так как психо-эмоциональное развитие у них разное, считают эксперты.

На интеллектуальном поединке на тему "Цифровизация детства: новые угрозы человечеству или бескрайние возможности развития человеческого потенциала" вопросы воспитания обсудили ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая и директор Научно-практического центра детской психоневрологии ДЗМ, профессор, доктор медицинских наук, депутат Московской городской думы Татьяна Батышева. Мероприятие прошло в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По словам Русецкой, в мире одновременно существуют уже три типа коммуникации: письменная речь, разговорная и цифровая. Детей необходимо обучать каждому из этих видов коммуникации для того, чтобы они ощущали себя гармонично в современном мире. Она также отметила, что самый эффективный способ обучения в данном случае - по подобию.

"Хотите, чтобы дети говорили красиво, - говорите с ними", - добавила она. Соответственно, для того, чтобы ребенок любил читать, нужно читать вместе с ним, держать вместе с ним книгу. Русецкая убеждена, что совершенно не имеет значения при этом, разговаривать с ребенком с использованием компьютера и программ для общения или лично, читать вместе с ребенком книжку бумажную или электронную.

Ответственность на родителях

Точку зрения о том, что эмоциональный контакт важен, подержала Батышева. По ее словам, увеличение числа случаев нарушения психоречевого развития у детей обусловлено во многом тем, что матери проще занять ребенка гаджетом, а не общаться с ним.

По ее словам, от недостатка личного общения у детей страдает эмоциональный интеллект. Страдает также творческая активность, так как ребенок довольно жестко ограничен задачами программы в том или ином гаджете. "Что мы, родные мои, оставим после себя? Историю в браузере?", - обратилась Батышева к залу.

"Цифровые" дети, как отмечает Батышева, не остаются на единые со своими мыслями, поэтому страдают и познавательная сфера, и способность к анализу и рефлексии.

"Чем больше в семье гаджетов, тем меньше в семье общения", - добавила она.

Изолировать нельзя, нужно обучать

"Стив Джобс изобрел iPad. Почему он не давал его своим детям?", - спросила психоневролог Батышева оппонента в ходе интеллектуального поединка. Русецкая ответила, что Джобс не был психологом или педагогом, он был очень успешным маркетологом. "У него не было задачи сделать из своих детей покупателей", - добавила она.

Общение, эмоциональный контакт, по мнению Русецкой, можно сохранить и поддерживать, но при этом необходимо обучать детей ориентироваться в цифровом мире. Современные дети по-новому воспринимают информацию, что должно повлечь за собой изменения в педагогике и переход ее в "цифровую педагогику". "Консервативное содержание было упаковано в новый формат", - добавила она.

"Не все дети имеют одинаковое психоэмоциональное развитие, поэтому не всем детям можно одинаковое время проводить в сети", - добавила Батышева.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.