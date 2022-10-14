XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 15:25
Снятые из-за ветра флаги делегаций Фестиваля молодежи в Сочи вернулись на место

Синоптики сообщили, что на территории Краснодарского края в ближайшие дня сохранится теплая погода

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Государственные символы стран, делегации которых участвуют во Всемирном фестивале молодежи, вновь развеваются над Медальной площадью Олимпийского парка в Сочи благодаря улучшению погоды, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

В первый официальный рабочий день форума над Сочи прошел сильный ливень с ветром до 17 м/с. Для обеспечения безопасности участников фестиваля молодежи организаторы приняли решение временно снять флаги делегаций и демонтировать рекламные конструкции вокруг фестивальных площадок.

"Погода в Сочи налаживается, в настоящий момент государственные флаги возвращают на флагштоки", - сказал руководитель пресс-службы молодежного фестиваля Антон Пашков.

По прогнозам метеорологов, неустойчивая, но теплая погода сохранится в ближайшие дни на всей территории Краснодарского края. "Дневные температуры воздуха поднимутся до 20-25 градусов, возможен небольшой дождь", - рассказали в краснодарском гидрометцентре.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
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