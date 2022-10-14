Журналист также рассказал о достоинствах мобильных телефонов по сравнению с профессиональными камерами

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Руководитель службы Фотохроника ТАСС Константин Лейфер провел мастер-класс по фотосъемке для участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также рассказал об особенностях фотографии в информационных агентствах.

"Я рассказал ребятам про агентскую фотографию в целом, про историю Фотослужбы ТАСС, потом была практическая часть. Некоторые из них уже умеют снимать, некоторые только учатся, и мы делали практику по съемке мобильным телефонам. Учитывая современные реалии, мы создали канал в Telegram, тут же сливали туда фотографии, фотографии с ними разбирал - ребята неплохо снимают", - рассказал Лейфер.

Он пояснил, что основная цель фотографов информационных агентств - оперативно проиллюстрировать сообщения о событии. "Люди сейчас все реже читают и все чаще смотрят картинку. Увеличиваются фотогалереи на сайте, и мы должны давать вариативность - раньше была одна карточка, и все, а сейчас надо дать 15. Следующий шаг, я думаю, уже увеличение доли видео относительно фотографии", - отметил собеседник.

Главную задачу фотографов для новостных сайтов сейчас можно решить не только с помощью профессиональной фототехники, но и при помощи смартфонов. Однако такая фотосъемка имеет свои особенности: в частности, телефон делает резкой всю картинку, в то время как камера позволяет выделять с помощью фокусировки часть картинки, а объективы телефонных камер не дают качественной картинки, если нужно приблизить изображение.

"Но громадное его [смартфона] достоинство, что он всегда в кармане. На него можно сделать и видео вдруг, и с него можно мгновенно передаться, опередив профессиональных фотографов, которые должны сделать больше операций <…> с тем же результатом", - подчеркнул Лейфер.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Его основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.