Эксперт: Фестиваль молодежи и студентов научит поиску компромиссов

Креативный продюсер ВФМС добавил, что идеологией фестиваля "являются любовь, общение и открытость"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) старались создать условия, при которых участники самых разных политических убеждений могли бы начать диалог. Об этом заявил креативный продюсер ВФМС, генеральный директор "Главкино" Илья Бачурин.

"Самое главное и лучшее, что мы могли сделать, и, как мне кажется, это получилось по итогам двух с половиной дней фестиваля, - создать условия, чтобы не было агрессии в диалоге. Начать с того, что твои оппоненты ходят на двух ногах, улыбаются тебе, здороваются. С этого будут выстраиваться их новые компромиссные идеологии", - сказал Бачурин, выступая на дебатах "Как искусство формирует нравственную повестку общества?".