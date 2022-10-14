Эксперт: Фестиваль молодежи и студентов научит поиску компромиссов

Креативный продюсер ВФМС добавил, что идеологией фестиваля "являются любовь, общение и открытость"
СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) старались создать условия, при которых участники самых разных политических убеждений могли бы начать диалог. Об этом заявил креативный продюсер ВФМС, генеральный директор "Главкино" Илья Бачурин.
"Самое главное и лучшее, что мы могли сделать, и, как мне кажется, это получилось по итогам двух с половиной дней фестиваля, - создать условия, чтобы не было агрессии в диалоге. Начать с того, что твои оппоненты ходят на двух ногах, улыбаются тебе, здороваются. С этого будут выстраиваться их новые компромиссные идеологии", - сказал Бачурин, выступая на дебатах "Как искусство формирует нравственную повестку общества?".
По словам продюсера, создатели программы ВФМС намерено отказались от единого вектора из понимания, что приедут ребята разных "политических убеждений, религиозных верований, взглядов на жизнь, культурологических платформ".
"Уважение - это базис, на котором мы пытались построить фестиваль, идеологией которого является любовь, общение, открытость. Единственное, мы старались ориентировать взгляд ребят не на копание в прошлом, не на обсуждение каких-то сложных исторических, политических узлов, а на то, как они видят будущее. Те люди, которые здесь присутствуют, через несколько лет смогут реализовать эти векторы", - подчеркнул Бачурин.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.