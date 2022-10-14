О фестивале

Также стало известно об изменении гендерного состава кандидатов в волонтеры: теперь на девушек приходится около 60% волонтеров, а на мужчин - 40%

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Волонтеров мужского пола на чемпионате мира по футболу 2018 года будет больше, чем на Олимпийских играх в Сочи. Об этом рассказала директор департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Волонтерская программа - более 30 тыс. человек: волонтеры оргкомитета, городские волонтеры и так далее. Мы здесь (на чемпионате мира по футболу - прим. ТАСС) в большей степени опираемся на локальных, местных волонтеров", - сказала она, пояснив, что изначально было принято решение о том, что волонтеров будут привлекать, прежде всего, из городов - организаторов, где будет проходить чемпионат.

"У нас уже есть хорошая вовлеченность населения в волонтерскую деятельность, есть инфраструктура (волонтерские центры на базе вузов), и мы в волонтерской программе чемпионата опираемся на локальных волонтеров 11 городов - организаторов. Если в Сочи (на Олимпиаду 2014 года) к нам приезжали 75% иногородних волонтеров, то на чемпионате мира по футболу все наоборот - у нас 80% локальных волонтеров", - отметила Гомзякова. По ее словам, остальная часть - это в том числе иностранные волонтеры.