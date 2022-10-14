О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
17 октября, 15:36
Мужчин-волонтеров на ЧМ-2018 будет больше, чем на Играх в Сочи

Также стало известно об изменении гендерного состава кандидатов в волонтеры: теперь на девушек приходится около 60% волонтеров, а на мужчин - 40%

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Волонтеров мужского пола на чемпионате мира по футболу 2018 года будет больше, чем на Олимпийских играх в Сочи. Об этом рассказала директор департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Волонтерская программа - более 30 тыс. человек: волонтеры оргкомитета, городские волонтеры и так далее. Мы здесь (на чемпионате мира по футболу - прим. ТАСС) в большей степени опираемся на локальных, местных волонтеров", - сказала она, пояснив, что изначально было принято решение о том, что волонтеров будут привлекать, прежде всего, из городов - организаторов, где будет проходить чемпионат.

"У нас уже есть хорошая вовлеченность населения в волонтерскую деятельность, есть инфраструктура (волонтерские центры на базе вузов), и мы в волонтерской программе чемпионата опираемся на локальных волонтеров 11 городов - организаторов. Если в Сочи (на Олимпиаду 2014 года) к нам приезжали 75% иногородних волонтеров, то на чемпионате мира по футболу все наоборот - у нас 80% локальных волонтеров", - отметила Гомзякова. По ее словам, остальная часть - это в том числе иностранные волонтеры.

Смотрите также
Эксперт: Фестиваль молодежи и студентов научит поиску компромиссовЧлен НОК Сирии: футбол в стране отодвинул политику на второй план перед матчем сборной

Также, по ее словам, немного поменялся и гендерный состав кандидатов в волонтеры: если на Олимпиаде в Сочи на девушек приходилось около 70% волонтеров, а на мужчин 30%, то на ЧМ-2018 - соотношение 60 на 40 соответственно. "Футбол сделал свое дело", - добавила она.

Кроме того, рассказала Гомзякова, средний возраст кандидатов в волонтеры в России составляет 24 года и по сравнению с Олимпиадой в Сочи не изменился.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовЧМ-2018 по футболу
Читать далее
Захарова: РФ ждет от Швеции поддержания дружеских отношений
17 октября, 16:31
Минобрнауки: работодатели смотрят на наличие организационного опыта у молодых соискателей
17 октября, 16:28
Эксперт: ограничение доступа к музыке "ВКонтакте" не приведет к оттоку аудитории соцсети
17 октября, 16:25
Захарова: за фейковыми аккаунтами посольств РФ стоят определенные структуры других стран
17 октября, 16:16
В России поддержат 500 волонтерских проектов в рамках проекта "Хочу делать добро"
17 октября, 16:07
Выступление группы "Соколы России" на Фестивале молодежи перенесли из-за облачности
17 октября, 15:53
Безруков признался, что "долго отходил" после просмотра фильма "Нелюбовь"
17 октября, 15:51
Призеры WorldSkills угостят участников фестиваля в Сочи блинами, эчпочмаками и пиццей
17 октября, 15:48
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.