О фестивале

Также стало известно об изменении гендерного состава кандидатов в волонтеры: теперь на девушек приходится около 60% волонтеров, а на мужчин - 40%
СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Волонтеров мужского пола на чемпионате мира по футболу 2018 года будет больше, чем на Олимпийских играх в Сочи. Об этом рассказала директор департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
"Волонтерская программа - более 30 тыс. человек: волонтеры оргкомитета, городские волонтеры и так далее. Мы здесь (на чемпионате мира по футболу - прим. ТАСС) в большей степени опираемся на локальных, местных волонтеров", - сказала она, пояснив, что изначально было принято решение о том, что волонтеров будут привлекать, прежде всего, из городов - организаторов, где будет проходить чемпионат.
"У нас уже есть хорошая вовлеченность населения в волонтерскую деятельность, есть инфраструктура (волонтерские центры на базе вузов), и мы в волонтерской программе чемпионата опираемся на локальных волонтеров 11 городов - организаторов. Если в Сочи (на Олимпиаду 2014 года) к нам приезжали 75% иногородних волонтеров, то на чемпионате мира по футболу все наоборот - у нас 80% локальных волонтеров", - отметила Гомзякова. По ее словам, остальная часть - это в том числе иностранные волонтеры.
Также, по ее словам, немного поменялся и гендерный состав кандидатов в волонтеры: если на Олимпиаде в Сочи на девушек приходилось около 70% волонтеров, а на мужчин 30%, то на ЧМ-2018 - соотношение 60 на 40 соответственно. "Футбол сделал свое дело", - добавила она.
Кроме того, рассказала Гомзякова, средний возраст кандидатов в волонтеры в России составляет 24 года и по сравнению с Олимпиадой в Сочи не изменился.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.