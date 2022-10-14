XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 15:48
Призеры WorldSkills угостят участников фестиваля в Сочи блинами, эчпочмаками и пиццей

В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Дегустация национальных блюд проходит на площадке WorldSkills в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, передает корреспондент ТАСС.

"На площадке WorldSkills здесь мы для участников готовим национальные блюда: хачапури, итальянскую пиццу, татарский эчпочмак, традиционные русские блины и пироги", - рассказал ТАСС золотой призер чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2015 (Сан-Паулу, Бразилия) Александр Гониашвили.

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Он отметил, что готовит указанные блюда в команде. Как уточнили ТАСС в пресс-службе WorldSkills Russia, команда состоит из поваров, призеров чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.

В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября. Город выиграл это право на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Специально для проведения чемпионата будет построен крупнейший выставочный комплекс -WorldSkills KazanArena площадью 55,1 гектара. Возведение площадки уже началось, работы планируется завершить к 2018 году.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовТатарстанWorldSkillsРоссия
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