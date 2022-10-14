При этом актер отметил, что картина Андрея Звягинцева ему очень понравилась

"Из последних фильмов, которые мне очень понравились, например, фильм Андрея Звягинцева, который сейчас представляет Россию на "Оскаре", "Нелюбовь". Фильм, который, конечно же, [буду] смотреть второй раз вряд ли, потому что слишком тяжело. Но это серьезная проблема, очень серьезное кино, после этого фильма, признаюсь, очень долго отходил, и мне необходимо было посмотреть что-то более легкое", - сказал Безруков, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Он подчеркнул, что после таких правдивых картин, как "Нелюбовь" Звягинцева или "Аритмия" Бориса Хлебникова, зритель испытывает "физическую тяжесть". "Но иногда нужно говорить и на таком языке, чтобы делать мир лучше", - считает актер.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.