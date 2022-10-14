XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 15:51
Безруков признался, что "долго отходил" после просмотра фильма "Нелюбовь"
© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

При этом актер отметил, что картина Андрея Звягинцева ему очень понравилась

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков признался, что "долго отходил" после просмотра фильма режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", но такие правдивые картины делают мир лучше.

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"Из последних фильмов, которые мне очень понравились, например, фильм Андрея Звягинцева, который сейчас представляет Россию на "Оскаре", "Нелюбовь". Фильм, который, конечно же, [буду] смотреть второй раз вряд ли, потому что слишком тяжело. Но это серьезная проблема, очень серьезное кино, после этого фильма, признаюсь, очень долго отходил, и мне необходимо было посмотреть что-то более легкое", - сказал Безруков, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Он подчеркнул, что после таких правдивых картин, как "Нелюбовь" Звягинцева или "Аритмия" Бориса Хлебникова, зритель испытывает "физическую тяжесть". "Но иногда нужно говорить и на таком языке, чтобы делать мир лучше", - считает актер.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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