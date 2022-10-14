Выступление группы "Соколы России" на Фестивале молодежи перенесли из-за облачности

О дате и времени выступления авиационной группы высшего пилотажа "будет сообщено дополнительно"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Запланированное на вторник выступление пилотажной группы "Соколы России" в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов перенесено на другой день. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Второй день подряд в Сочи стоит пасмурная погода, накануне прошел ливень с ветром. По прогнозам метеорологов, неустойчивая, но теплая погода сохранится в ближайшие дни на всей территории Краснодарского края.

"В связи с погодными условиями показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа ВВС РФ "Соколы России" переносятся. О дате и времени будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении организаторов фестиваля.

Ранее сообщалось, что "Соколы России" продемонстрируют в Сочи воздушный и групповой пилотаж в полетном порядке "ромб" из четырех истребителей, а также выполнят ряд фигур, включая "петлю Нестерова", "бочку", "ракушку", "вираж", "роспуск" и другие, на минимальных интервалах и дистанциях. Выступление должно пройти над береговой линией в районе Олимпийского парка, а сами полеты - на высоте до 200 метров, при этом скорость самолетов будет достигать 800 км/ч.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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