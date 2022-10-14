Легализация неизбежна

С октября входящие в Mail.ru Group социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили доступ к прослушиванию музыки в официальных мобильных приложениях в фоновом режиме

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Ограничение бесплатного доступа к прослушиванию музыки во "ВКонтакте" хоть и вызывает негативную реакцию со стороны пользователей, однако не приведет к оттоку аудитории. Такое мнение высказал ТАСС директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

С октября входящие в Mail.ru Group социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили доступ к прослушиванию музыки в официальных мобильных приложениях в фоновом режиме. Как отмечали в United Media Agency (UMA, выступает посредником между Mail.ru Group и правообладателями), пользователи этих соцсетей а также мобильного приложения Boom смогут бесплатно слушать музыку в фоновом режиме только час в сутки, далее это время сократится до 30 минут. Пользователь может снять это ограничение, оформив ежемесячную подписку, поясняли в UMA.

"Я считаю, что "ВКонтакте" не грозит кардинальный отток пользователей из-за ограничения бесплатного доступа к прослушиванию музыки в фоновом режиме. Не думаю, что музыка сейчас как-то "прикармливает" пользователей этой соцстети. "ВКонтакте", в первую очередь, - это коммуникационная среда, где есть привычное окружение пользователей, выверенные группы и сообщества", - сказал Плуготаренко. Он отметил, что музыка сейчас не является определяющим фактором при увеличении аудитории в рамках бизнес-модели "ВКонтакте".

"Поэтому вряд ли это даст какой-то отток, но шума наделает много", - добавил он. По словам Плуготаренко, на сегодняшний день у "ВКонтакте" есть аудитория, которая изначально пришла за медиаконтентом. "Многие говорили, что пользователи идут туда за пиратским контентом. Соцсеть, естественно, отрицала преднамеренное построение сервисов таким образом, чтобы стимулировать потребление пиратского контента, так или иначе, на заре становления "ВКонтакте" наличие в сети пиратского контента было обыденной вещью", - рассказал он.

Легализация неизбежна

Движение социальной сети к легализации медиапотребления, по мнению главы РАЭК, вполне естественно. "Я думаю, что подобные шаги рано или поздно будут вынуждены делать все без исключения серьезные социальные медиа, любые коммуникационные среды, которые позиционируют себя как "белые" в странах с жестким законодательством против пиратства. Это абсолютно адекватный шаг, может быть, даже он немножко запоздал", - отметил он.

В случае с музыкой речь идет о поиске вариантов монетизации соцсети, полагает Плуготаренко. "Мне кажется, нельзя напрямую увязывать ограничение бесплатного времени прослушивания музыки с борьбой с пиратством. Это нащупывание некой финансовой модели монетизации соцсети. Во вторую очередь - да, борьба с пиратством, но связь здесь не прямая", - добавил он.

Отношения "ВКонтакте" с правообладателями

В июле 2016 года UMA и Mail.Ru Group подписали партнерские соглашения с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими правообладателями. До этого "ВКонтакте" судилась с Universal Music, Sony Music и Warner Music, затем были подписаны мировые соглашения.

В ноябре 2016 года председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин, комментируя возможность монетизации музыки в соцсети "ВКонтакте", заявлял, что "в целом у пользователей соцсетей Mail.ru Group всегда будет возможность бесплатно слушать музыку". При этом он отмечал, что компания постепенно начинает эксперименты по монетизации музыки в соцсетях. В пресс-службе Mail.ru Group тогда поясняли, что базовый функционал "ВКонтакте" в части прослушивания музыки останется бесплатным.

Ранее в пресс-службе "ВКонтакте" заявляли, что введение платы за прослушивание музыки в нативных мобильных приложениях соцсети и браузерной версии сайта не планируется. Однако у соцсети есть и другие приложения, в частности, запущенное в апреле 2016 года совместно с UMA приложение для операционной системы iOS "Музыка ВКонтакте". Программа позволяет, используя аккаунт "ВКонтакте", прослушивать аудиозаписи в соцсети и сохранять их.