По словам главы Росмолодежи, проект рассчитан в первую очередь на жителей сел и малых городов

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Ассоциация волонтерских центров и Росмолодежь намерены поддержать 500 лучших добровольческих проектов в регионах России в рамках конкурса "Хочу делать добро". Об этом заявил глава Росмолодежи Александр Бугаев на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи.

"В рамках этого проекта мы хотим собрать порядка тысячи волонтерских проектов, 500 из которых намерены поддержать тем или иным способом в рамках конкурса "Хотим делать добро", - сказал Бугаев. При этом он отметил, что проект рассчитан прежде всего для жителей сел и малых городов.

В свою очередь сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал ТАСС о том, что победители проектов смогут рассчитывать на индивидуальные консультации от ведущих экспертов в области благотворительности и волонтерства, а также на участие в различных образовательных программах.

По его словам, конкурс будет проводиться в шести номинациях, в том числе в социальном волонтерстве и добровольчестве в сфере культур и медиа. Метелев отметил, что в рамках проекта также будет создана интерактивная карта волонтерских проектов, на которой можно будет узнать, какое количество проектов выдвинуто в разных регионах страны.

Метелев уточнил, что победители это конкурса будут объявлены в марте.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.