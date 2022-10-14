Захарова: за фейковыми аккаунтами посольств РФ стоят определенные структуры других стран

МИД РФ нашел источники финансирования некоторых таких аккаунтов и людей, которые занимаются их поддержанием, добавила официальный представитель министерства

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. МИД РФ выяснил, что за фейковыми аккаунтами российских диппредставительств стоят определенные структуры других стран. Об этом заявила во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По ее словам, одной из угроз цифровой дипломатии является создание фейковых аккаунтов государственных учреждений. "Есть целая сеть аккаунтов наших посольств, генконсульств, представительств при международных организациях в социальных сетях... И вдруг начали как грибы после дождя множиться фейковые аккаунты наших представительств, которые давали абсолютно лживую информацию", - отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что, как оказалось, "не существует оперативного инструмента аннулирования этих фейковых аккаунтов". "Нужно писать письма, созваниваться со штаб-квартирами этих соцсетей, они будут рассматривать обращения... А за это время эти фейковые аккаунты отравляют информационное пространство", - добавила Захарова.

"Мы по ряду фейковых аккаунтов нашли источники их финансирования. Мало того, мы нашли даже тех людей, которые занимаются их поддержанием, - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства. - Это не частные инициативы граждан. За ними стоят определенные и вполне конкретные структуры других государств".