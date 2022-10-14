Захарова: РФ ждет от Швеции поддержания дружеских отношений

Официальный представитель МИД также отметила, что Россия никогда не собиралась никого запугивать

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Россия ждет от Швеции поддержания дружеских отношений и взаимодействия на международных площадках. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного форума молодежи и студентов.

По ее словам, в центральных западных СМИ с завидной регулярностью на протяжении последних нескольких лет появляются сообщения о том, что "якобы некие неопознанные объекты фиксировались местными специалистами и, как правило, идентифицировались как возможные российские подводные лодки".

"Мы никогда не получали со стороны Швеции никаких официальных материалов, согласно которым мы могли бы нашим партнерам изложить или опровергнуть эту информацию, - указала дипломат. - Все, что мы хотим от Швеции - это поддержания дружеских, нормальных отношений, сотрудничества, взаимодействия по двусторонней линии и на международных площадках".

Захарова также обратила внимание на то, что моментальные опровержения, которые неоднократно делались по линии Министерства обороны РФ, Министерства иностранных дел РФ, а также российского посольства в Швеции, "никогда в расчет не брались".

"Мы подняли стенограммы брифингов официального представителя МИД России 15-летней давности, и что вы думаете? Регулярно на брифингах задавались вопросы западных журналистов о том, что на тот момент еще советские подводные лодки делают в районе Швеции, - отметила дипломат. - То есть времена меняются, новые поколения приходят, а эти заготовленные фейки тиражируются годами".

"Все это делается для того, чтобы создать у живущих там людей ощущение опасности, которая надвигается со стороны РФ, - пояснила она. - Но мы никогда не собирались никого запугивать, нам это не надо".