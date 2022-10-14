Захарова: РФ и Аргентина проведут консультации по борьбе с "фейками"

Встреча запланирована на конец октября

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Первые консультации пресс-служб министерств иностранных дел России и Аргентины пройдут в конце октября, одной из основных тем станет противодействие вымышленной информации. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Собираемся в конце октября в Аргентине провести первые в истории двух стран консультации между пресс-службами внешнеполитических ведомств, - сказала дипломат. - В этот раз одной из тем, безусловно, станет противодействие распространению фейковой информации".