Захарова: США заблокировали проект резолюции РФ о противодействии фейковым новостям

С такой инициативой российская делегация выступила весной

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. США заблокировали в этом году проект резолюции России о создании механизма противодействия распространению фейковых новостей. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного форума молодежи и студентов.

По ее словам, весной этого года в Нью-Йорке российская делегация внесла инициативу обратиться от имени Комитета ГА ООН по информации к секретариату ООН с предложением "выработать механизм противодействия распространению фейковых новостей. "Мы получили поддержку секретариата [ООН], мы поняли, что целый ряд стран очень заинтересован в работе по этой теме, - отметила дипломат. - Как вы думаете, кто нам заблокировал всю работу и даже не дал включить эту четкую формулировку в проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН? Американская делегация".

"Та самая делегация, чей президент практически каждый день заявляет о необходимости борьбы с фейковыми новостями, сделала все, чтобы в резолюции ГА ООН не была включена формулировка, предлагающая выработку предложений по некому механизму противодействия фейковым новостям, - указала Захарова. - Значит, чего-то боятся, значит, хотят защитить какой-то сегмент своего информационного поля. Другого объяснения этому я не вижу".