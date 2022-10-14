XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
17 октября, 17:43
Захарова: США заблокировали проект резолюции РФ о противодействии фейковым новостям

С такой инициативой российская делегация выступила весной

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. США заблокировали в этом году проект резолюции России о создании механизма противодействия распространению фейковых новостей. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного форума молодежи и студентов.

По ее словам, весной этого года в Нью-Йорке российская делегация внесла инициативу обратиться от имени Комитета ГА ООН по информации к секретариату ООН с предложением "выработать механизм противодействия распространению фейковых новостей. "Мы получили поддержку секретариата [ООН], мы поняли, что целый ряд стран очень заинтересован в работе по этой теме, - отметила дипломат. - Как вы думаете, кто нам заблокировал всю работу и даже не дал включить эту четкую формулировку в проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН? Американская делегация".

"Та самая делегация, чей президент практически каждый день заявляет о необходимости борьбы с фейковыми новостями, сделала все, чтобы в резолюции ГА ООН не была включена формулировка, предлагающая выработку предложений по некому механизму противодействия фейковым новостям, - указала Захарова. - Значит, чего-то боятся, значит, хотят защитить какой-то сегмент своего информационного поля. Другого объяснения этому я не вижу".

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовЗахарова, Мария ВладимировнаРоссияСША
Читать далее
Более 30 волонтеров ООН помогают в проведении Всемирного фестиваля молодежи
17 октября, 18:16
Всемирную хартию благодарных людей на Фестивале в Сочи подписали 34 волонтера стран ООН
17 октября, 18:01
Портал "Добровольцы России" стал соцсетью для волонтеров
17 октября, 17:59
Иностранные делегации ВФМС получат в подарок оренбургские платки с эмблемой фестиваля
17 октября, 17:41
Опрос: обмен опытом и поиск единомышленников стали ключевыми причинами поездки на ВФМС
17 октября, 17:36
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.