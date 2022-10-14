Согласно полученной информации, большинство участников ожидает от фестиваля новых знаний, впечатлений и выступления известных спикеров

Такие данные были получены в ходе в онлайн-опроса 2,5 тыс. участников ВФМС, который провел Центр социологии студенчества в партнерстве с Российским государственным социальным университетом и Южным федеральным университетом.

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Желание обменяться опытом и найти единомышленников стали ключевыми причинами поездки молодых людей на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра социологии студенчества, которое поступило в ТАСС во вторник.

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"Значительная часть участников опроса отметила, что главной причиной их поездки в Сочи было: "желание обменяться опытом с молодежью разных стран" (российские участники - 53,7%, иностранные - 61,4%), а также "возможность найти единомышленников из других стран для реализации совместных проектов" (41,6% и 46,3% соответственно)", - отмечается в сообщении.

В Центре уточнили, что подавляющее большинство участников ожидает от фестиваля новых знаний (92,1%) и впечатлений (88,5%). Также популярными ответами были ожидание новых знакомств (80,8%), еще 74,5% респондентов выбрали в качестве главных ожиданий выступления известных спикеров.

Кроме того, авторы опроса изучили мнения участников ВФМС о России. "Значительная часть молодежи описывает Россию как "страну с великой культурой и историей" (российские участники - 74,6%, иностранные - 68,2%)", - сообщается в пресс-релизе.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.