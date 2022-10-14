XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 17:41
Иностранные делегации ВФМС получат в подарок оренбургские платки с эмблемой фестиваля

В рамках региональной программы фестиваля город посетили представители 54 стран

ОРЕНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Сто иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), посетившие Оренбург в рамках региональной программы ВФМС, получили на прощание оренбургские пуховые платки с эмблемой фестиваля. Такие же платки получат все иностранные делегации, принимающие участие в мероприятиях фестиваля в Сочи.

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"Все сто иностранных участников получили на прощание пуховые платки с эмблемой фестиваля, изготовленные специально для ВФМС. Такие же платки получит каждая иностранная делегация в Сочи", - сказала во вторник ТАСС директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.

В рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября в Оренбург приехали гости из 54 стран. Самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. В парке Перовского участники выложили фестивальную ромашку из окрашенных камней. В Сочи делегаты отправятся 17 октября вечером.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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