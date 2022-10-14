XIX Всемирный фестиваль
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17 октября, 19:42
Как проводят время участники Фестиваля в Сочи
© Донат Сорокин/ТАСС

О культурно-развлекательном наполнении четвертого дня фестиваля - в репортаже корреспондентов ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи демонстрируют друг другу свои способности и таланты. Представители Шри-Ланки танцуют босиком под звуки барабана, участники из стран Африки обучают всех желающих народным играм и забавам, а палестинцы устроили для гостей и участников мини-концерт.

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Не остались в стороне и россияне: на площадке движения WorldSkills проходит мастер-класс по украшению цветами головных уборов, а представители Адыгеи играют на редких 250-летних гармонях.

О культурно-развлекательном наполнении четвертого дня фестиваля - в репортаже корреспондентов ТАСС.

Африканская жара в дождливом Сочи

Каждый день фестиваля посвящен какой-нибудь стране или континенту. Накануне в Сочи провели День Америки, вторник стал Днем Африки. Исходя из этого, формируются две программы - культурная и дискуссионная. Несмотря на то, что второй день подряд в Сочи стоит пасмурная и не самая праздничная погода, делегаты дают почувствовать настоящую африканскую жару.

В рамках культурной программы представители стран африканского континента обучают всех желающих народным играм. Ведущие в колоритных национальных одеждах созывают гостей на открытые интерактивные площадки, которые расположились сразу в нескольких частях холла Главного медиацентра.

В большинстве игр необходимо задействовать от пяти до десяти человек. Наибольшей популярностью пользуется игра "Загони буйвола" из-за простых и понятных всем правил: участники выстраиваются в круг спиной друг к другу и перекидывают мячик. Стоящий в центре игрок должен его поймать.

"Игры мы адаптировали под фестиваль, чтобы люди обменивались культурным опытом и получали массу удовольствия", - рассказал ТАСС российский волонтер Николай, который помогает проводить игру в роли "вождя племени Масаи".

Звонкими и ритмичными ударами барабанов встречают гостей представители Зимбабве. В холле организована целая ярмарка народных товаров, в ее ассортименте - национальная одежда, различная атрибутика и литература, связанная с Африкой.

В День Африки на фестивале также проходят дискуссионные панели, посвященные роли молодежи в геополитике и безопасности Африки, борьбе с ростом фашизма, расизма и ксенофобии.

Звуки старинной гармони и танцы босиком

Народное творчество демонстрируют и представители делегаций из других стран. Студенты из Шри-Ланки поразили участников и гостей фестиваля танцами босиком под звуки барабана. Представители Палестины собрались в центре площадки перед Главным медиацентром и пели песни на родном языке. Хор молодых представителей ближневосточного государства вызвал живой интерес у зрителей - одни танцевали в такт песням, другие снимали выступление на мобильные устройства.

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У другого входа в медиацентр делегаты из Сирии организовали танцевальный перфоманс. "Наши танцы передаются из поколения в поколение. Мы из Дамаска, и очень рады, что удалось приехать в Россию на фестиваль, пообщаться с разными делегациями", - сказал ТАСС участник сирийской делегации Важдь Мансур.

Вместе с иностранными коллегами свои таланты показывают россияне: представители Адыгеи играют на старинных гармонях, которым более двух веков, и исполняют народные танцы.

"Таких гармошек сейчас никто не делает и не ремонтирует. Они отличаются от тех, которые есть сейчас. Этой - лет 250 как минимум", - рассказал один из исполнителей Адам Биштов и добавил, что гармонь, на которой он играет, - семейная реликвия.

Зрителей привлекают костюмы представителей Адыгеи. Девушки выступают в длинных расшитых платьях и высоких головных уборах с вуалью, молодые люди - в бурках и черкесках с газырями.

Мастер-класс по флористике

Творческая часть программы не ограничивается танцами и песнями. На площадке движения WorldSkills проходит мастер-класс по флористике. Его легко можно найти по очереди из представительниц прекрасного пола, желающих попробовать себя в роли флористок. Время ожидания они не теряют даром - знакомятся, обсуждают общие темы, фотографируются.

Преподаватели на мастер-классе учат не просто создавать цветочные композиции, но и украшать цветами и растениями головные уборы. Сначала опытные флористы рассказывают, как лучше размещать живые украшения, а потом вооружают участниц ножницами и клеем. "Мне потребовалось буквально 20 минут, чтобы украсить шляпу цветами. Надеюсь, что удастся довезти ее до дома", - рассказала ТАСС участница мастер-класса, студентка из Албании Анита Незыри.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовАдыгеяWorldSkillsРоссияШри-ЛанкаСирияЗимбабве
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