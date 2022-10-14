О культурно-развлекательном наполнении четвертого дня фестиваля - в репортаже корреспондентов ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи демонстрируют друг другу свои способности и таланты. Представители Шри-Ланки танцуют босиком под звуки барабана, участники из стран Африки обучают всех желающих народным играм и забавам, а палестинцы устроили для гостей и участников мини-концерт.

Не остались в стороне и россияне: на площадке движения WorldSkills проходит мастер-класс по украшению цветами головных уборов, а представители Адыгеи играют на редких 250-летних гармонях.

О культурно-развлекательном наполнении четвертого дня фестиваля - в репортаже корреспондентов ТАСС.

Африканская жара в дождливом Сочи

Каждый день фестиваля посвящен какой-нибудь стране или континенту. Накануне в Сочи провели День Америки, вторник стал Днем Африки. Исходя из этого, формируются две программы - культурная и дискуссионная. Несмотря на то, что второй день подряд в Сочи стоит пасмурная и не самая праздничная погода, делегаты дают почувствовать настоящую африканскую жару.

В рамках культурной программы представители стран африканского континента обучают всех желающих народным играм. Ведущие в колоритных национальных одеждах созывают гостей на открытые интерактивные площадки, которые расположились сразу в нескольких частях холла Главного медиацентра.

В большинстве игр необходимо задействовать от пяти до десяти человек. Наибольшей популярностью пользуется игра "Загони буйвола" из-за простых и понятных всем правил: участники выстраиваются в круг спиной друг к другу и перекидывают мячик. Стоящий в центре игрок должен его поймать.

"Игры мы адаптировали под фестиваль, чтобы люди обменивались культурным опытом и получали массу удовольствия", - рассказал ТАСС российский волонтер Николай, который помогает проводить игру в роли "вождя племени Масаи".

Звонкими и ритмичными ударами барабанов встречают гостей представители Зимбабве. В холле организована целая ярмарка народных товаров, в ее ассортименте - национальная одежда, различная атрибутика и литература, связанная с Африкой.

В День Африки на фестивале также проходят дискуссионные панели, посвященные роли молодежи в геополитике и безопасности Африки, борьбе с ростом фашизма, расизма и ксенофобии.

Звуки старинной гармони и танцы босиком

Народное творчество демонстрируют и представители делегаций из других стран. Студенты из Шри-Ланки поразили участников и гостей фестиваля танцами босиком под звуки барабана. Представители Палестины собрались в центре площадки перед Главным медиацентром и пели песни на родном языке. Хор молодых представителей ближневосточного государства вызвал живой интерес у зрителей - одни танцевали в такт песням, другие снимали выступление на мобильные устройства.