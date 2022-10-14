Портал "Добровольцы России" стал соцсетью для волонтеров

На портале уже зарегистрировались более 21 тыс. человек, уточнил сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Портал для освещения деятельности волонтеров "Добровольцы России", разработанный Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ), Роспатриотцентром и Росмолодежью, объединил в себе социальную сеть и систему поиска мероприятий. Об этом сообщил во вторник сопредседатель совета АВЦ Артем Метелев на панельной дискуссии Всемирного форума молодежи и студентов в Сочи.

"Мы создали "Убер" для волонтеров. Это социальная сеть, удобная система поиска мероприятий, организаций и волонтеров, новостной портал, сборник лучших образовательных практик и онлайн-курсов", - сказал он.

По его словам, сейчас портал находится на стадии разработки и доступен в режиме открытого beta-тестирования разделов. При этом зарегистрированными участниками стали уже свыше 21 тыс. человек, ежедневно добавляются 150 добровольцев. В полном режиме он заработает до конца года. "Планируем, что к концу следующего года на портале будет порядка 300 тыс. человек", - добавил Метелев.

С 20 октября на портале будет запущена интерактивная карта России с базой проектов, которыми занимаются волонтеры. "Например, двое коллег ведут проекты по экологии. Система подскажет, что проекты схожи и предложит объединиться в одну команду. Наша задача - формировать такие сетевые кооперации, которые позволяют повышать эффективность волонтерской деятельности", - отметил представитель ассоциации, добавив, что портал также собирает портфолио волонтеров в электронном виде.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Изначально организаторы заявляли, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако 14 октября пресс-служба фестиваля сообщила, что на форум приехало гораздо больше гостей, чем было аккредитовано.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.