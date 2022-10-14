Всемирную хартию благодарных людей на Фестивале в Сочи подписали 34 волонтера стран ООН

Инициатор акции выразил уверенность, что "благодарность может объединить людей по всему миру"

"В хартии на шести языках ООН записано обещание хранить общечеловеческие ценности, делать добро и благодарить людей по всему миру за те хорошие вещи, которые они сделали. Я прошу вас поддержать эту акцию, когда вернетесь в ваши страны, я уверен, что благодарность может объединить людей по всему миру. Я призываю вас сохранить эти ценности и донести их до людей во всем мире", - сказал на подписании Игорь Рыбаков, основатель "Рыбаков-фонда", который стал инициатором акции.

Рыбаков добавил, что во вторник в Сочи стартует всемирная акция "Благодарю", суть которой в том, чтобы дарить благодарность людям, которые делают мир лучше.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля проходят 15 - 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.