XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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17 октября, 18:01
Всемирную хартию благодарных людей на Фестивале в Сочи подписали 34 волонтера стран ООН

Инициатор акции выразил уверенность, что "благодарность может объединить людей по всему миру"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/ Волонтеры из 34 стран ООН подписали Всемирную хартию благодарных людей на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, передает корреспондент ТАСС.

"В хартии на шести языках ООН записано обещание хранить общечеловеческие ценности, делать добро и благодарить людей по всему миру за те хорошие вещи, которые они сделали. Я прошу вас поддержать эту акцию, когда вернетесь в ваши страны, я уверен, что благодарность может объединить людей по всему миру. Я призываю вас сохранить эти ценности и донести их до людей во всем мире", - сказал на подписании Игорь Рыбаков, основатель "Рыбаков-фонда", который стал инициатором акции.

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Рыбаков добавил, что во вторник в Сочи стартует всемирная акция "Благодарю", суть которой в том, чтобы дарить благодарность людям, которые делают мир лучше.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля проходят 15 - 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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